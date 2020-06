627 NRCC students named to spring 2020 President’s, Dean’s lists

In recognition of their academic excellence during the spring 2020 semester, 627 New River Community College students have been placed on the President’s List and Dean’s List. Certificates will be mailed to the recipients in the coming weeks.

To be placed on the President’s List, a student must have taken 12 college-level semester hours or more, attained a grade point average of 3.5 for any one semester, and earned a minimum of 20 semester hours at NRCC.

Dean’s List requirements include 12 college-level semester hours of credit or more and a grade point average of 3.2 for any one semester.

Those named to the President’s List are: Charles Aardema; Heath Abbott; Sara Abdelghaffar; Sarah Abraham; John Absher; Hothaifa Abu Samra; Fatema Abusamra; Allison Adams; Kacie Adams; Raaj Aggarwal; Destiny Akers; Toby Akers; Sarah Allen; Colton Alley; Abdulrahman Alsharif; Hannah Altizer; Amanda Anderson; Grace Ankeney; Justin Arnold; Jennifer Arogo; Grace Atallah; Alexander Avelar; Kyung Eun Bae; Asher Bailey; Carter Bailey; Hunter Bailey; Grace Bailey; Nathan Baldwin; William Bane; Jesus Banuelos-Haro; Melany Barocio; Thomas Baugher; David Bears; Joseph Bears; Joshua Beaty; Amy Beecher; Ryan Beidleman; Christian Berry; Stephanie Bishop; Ashley Bishop; Graison Blankenship; Jacob Blankenship; Kayla Blevins; Ryan Blose; Lucas Boitnott; Hailey Bonds; Talon Booth; Bryan Bourne; Noah Bower; Elizabeth Bowling; Jakeb Bowman; Zachariah Boyd; John Brady; Sierra Bragg; Samantha Branscome; Caleb Branscome; David Bratton; Chandler Brennan; Dayton Brown; Ramsey Brown; Alex Bryson; Stephanie Buckland; Gabrielle Buehrer; Jackson Bulls; Jacob Burcham; Isabella Burgoyne; Sean Burnett; Bowen Callaway; Jason Calvert; Bailey Campbell; Caden Canaday; Patricia Carbaugh Broyles; Hannah Carr; Hayden Catlett; Jacob Caudell; Johannah Caudill; Victoria Cheatham; Cameron Chestnut; Kate Childers; Juyeon Choi; Jessica Chrisley; Jessica Church; Emily Clark; Michael Clark; Cailyn Clements; Brandi Clemons; Eric Coalson; Thomas Coffey; Andrea Cohen; John Cole; Madison Coleman; Katelyn Collett; Vivian Collins; Destiny Comer; Justin Connelly; Mason Conner; Emma Cook; Malynda Cook; Inessa Cooper; Chad Cordle; Michael Cornell; Madison Cornell; Parker Covey; Stephanie Covey; Cayleigh Craft; Andrew Cravey; Chloe Crawford; Kameran Currie; Nicholas Czar; Alexis Daniels; Elana Dao; Kimberly Davidson; Jacob Davis; Ryan Davis; Abigail DeCosta; Emilee Dennis; Samuel Dent; Winston Derham; Grayson Deu; Thomas Deverin; Noah Devine; Brady Dillion; Duy Dinh; Hannah Dishner; Ashley Doss; William Doss; Lily Dowd; Alaina Dowdy; Brandon Dowdy; Adam Downs; Cody Duncan; Connor Duncan; Micah Duncan; Dalton Duncan; Mallory Duncan; Sarah Dye; Mykayla Eanes; Sarah Elmasry; Sondos Elnady; Caitlyn Epperly; Jeremy Evans; Landon Farmer; Taylor Farmer; Marselino Fawzy; Norman Ferguson; Abigail Fillingham; Schyler Fink; Hosannah Fisher; Kellie Flinchum; Robert Fread; Chad Frentress; Julieann Frost; Mostafa Gaafar; Jeremiah Ganoe; Jonathan Gardner; Olivia Geisler; Justin Gilbarte; Nathan Gilbarte; Alex Gillispie; Westley Godbey; Keeiri Gonzales; Cassidy Goumenis; Alexis Graham; Elizabeth Graham; Aurora Greene; Veronica Greene; Grace Greenwood; Hunter Grobosky; Omar Haider Al Omar; Abagail Hairfield; Adrienne Hamlin; Nathan Hammack; Kaylie Hampton; Timothy Hancock; Haley Hansen; Keaton Hansen; Jacob Harding; Joseph Harding; Jordan Harman; Zachary Harman; Emily Harrell; Cassidy Harris; Amira Hassad; Katie Haubner; Mackenzie Hayden; Darrell Haymore; Brooks Haynie; Terence Haynie; Jenna Heaton; Haley Helm; Jude Henderson; Emma Hendrix; Landon Hensley; Mia Hermans; Benjamin Herron; Rajia Hikal; Daniel Hill; Madison Hinton; Austin Hite; Katherine Holder; Tanner Holland; Jayme Honaker; Sarra Hopkins; Quentin Horn; Vicki Horn; Johnathan Housel; Jared Houseman; Wayne Hubbard; Corey Hudson; Victoria Huff; Lindsay Hundley; Hilal Hussein; Sydney Jackson; Seth Johnson; Desarae Johnson; Julia Johnson; Kayleigh Johnson; Kyle Johnson; Ben Johnson; Michael Johnson; Allison Jones; Miriam Jones; Michael Jones; William Jones; Jacob Judy; Shawnee Justus; Madison Keaton; Dayton Keene; William Kegley; Samantha Keith; Austin Kemp; Alexandra Kendrick; Jacob Kennett; Merna Khamis; Ameer Khayat; Thomas Kirk; Austin Kirtner; Cloey Knautz; Audrey Kozar; Kevin Kuang; Alea Lacoste; Quentin LaFon; Faith Lamberth; Brittany Landers; Joshua Lavrinovich; Donna Lawrence; Megan Layne; Micah Lester; Madison Lilly; Austin Lincoln; Briana Linkous; Matthew Linkous; James Love; D’Anne Lovell; Ian Lowe; Kobe Lowery; Tyrique Lowery; Brynne Mabry; Tristan Mackey; Luis Madrid; Nicholas Major; Kylah Mandell; Caleb Manuel; Alyssa Marchon; Cassady Marion; Jacob Marks; Stephen Marshall; Ruth Martin; Jacob Martin; Michaela Martin; Carleigh Martin; Cortney Martin; Jessica Martin; Jovan Marvray; Brian Matczak; Teresa Mattson; Courtney McDaniel; Abbigayle McGuyer; Charles McKnight; Ryan McPeak; Grace Mecimore; Stephanie Meeks; Joseph Mejia; Stephanie Anne Mendoza; Nathaniel Meredith; Joseph Micco; Kerrie Miller; Ashley Mills; Austin Minnick; Joseph Minton; Zarina Montecinos Bonnet; Peyton Moore; Braedan Moore; William Morris; Colton Mott; Thomas Moughton; Hailey Muchler; Kara Mullins; Jacob Mullins; Sarah Murray; Terri Murray; Matthew Myers; William Myers; Sherok Neamaalla; Zackary Nelson; Destiny Nester; Melynda Nguyen; Kevin Nguyen; Emma Nichols; Claire Nichols; Lilly Nichols; Tai Nunez; Emily O’Dell; Carolyn Ogle; Berkeley Oglesby; Uchechi Okoronkwo; Michael Oliver; Alexis Owens; Kimberly Owens; Kayla Owens; McKenzie Pappas; Kaleeia Parks; Deanna Parton; Bhavya Patel; Louisa Paulson; Micah Payne; Taylor Peck; Emileigh Pennington; Michael Pennington; Haley Perdue; Reagan Perdue; Sarah Perkins; Leann Phillips; Mason Pike; Steven Plott; Ana Polania Pena; Eric Portelli; Tyler Potter; Claudia Potts; Andrew Powers; Eric Pratt; Joseph Pratt; Jayme Price; Victoria Price; Vann Prince; Noah Provenzano; Katie Pruett; William Pulliam; Taylor Queen; Alyson Quesenberry; Lycresha Radford; Michael Rafferty; Joseph Rasschaert; Jonathan Ratcliff; William Reagan; Alexandra Redden; Ashlee Reed; Taylor Reed; Ranya Ridha; Tyler Riffe; Micah Riley; Elijah Riley; Ashlynn Roberts; Nathaniel Robinson; Brandon Rollins; Jessica Roop; Matthew Rose; Alexandra Ruiz; Sarah Sadler; Audrey Sanders; Hanna Santolla; Abigail Sargent; Matthew Saufley; Hugh Scarpa-Friedman; Ivy Schafer; Kayla Scott; Bethany Scott; John Scott; Mark Seabolt; Daniel Seay; Jenna Shelburne; Steven Shelton; Alyssa Shockley; Tara Shorafa; Autumn Shortridge; Joseph Sidor; Rachel Simmerman; Carlie Simmers; Brook Smith; Landon Smith; Mira Smith; Morgan Smith; Heather Snider; Mikayla Sowers; Wesley Spence; Rachel Spiers; Tamia Spraggins; Mason Sproule; Chloe St. Clair; Zachary Stump; Kennedy Stump; Aaron Surgeon; Daxton Sutherland; Emma Sutphin; Elisa Gael Suttle; Nazia Tabassum; John Taft; Khushi Talajia; Zoe Tapp; Matthew Taylor; Jerry Taylor; Ronald Tester; Fetum Tezera; Jaci Thomas; Kaleb Thomas; Samuel Tibbs; Conlee Tickle; Mckenna Tienvieri; Christian Tiller; Agnes Toth; Karter Tripp; Nathaniel Tuck III; Kaylee Tucker; Bridget Tuosto; Garrett Turner; Blake Underwood; Chase Underwood; Andre Vaca; Germaine Valentine; Maichal Valentine; Jessica Valero; Kenneth Vaughan; Jodie Vaughn; Adam Vess; Paxton Vest; Katherine Viers; Austin Vo; Hailey Wade; Josie Wade; Austin Waldron; Brandon Wall; Tiara Walls; Changyu Wan; Wenxuan Wang; Emily Ward; Jacob Weaver; Grace Weaver; Cole Webb; Erika Webb; Parker Wertz; Kathryn West; Gavin Wheatley; Melody Whitaker; Jordan White; Tristian Widrig; Mark Willemin; Ian Williams; Janna Williams; McKayla Williford; Kaleigh Wilson; Hazel Wines; Conner Winn; Rosemary Wnorowski; Michael Wohlford; Michael Wojdak; Kyle Wolfe; Courtney Woods; Frank Woods; Nicholas Worley; Karli Worrell; Christian Worrell; Kinsey Worrell; Amber Wrenn; Coleton Yopp; Bryce Young; Chuyao Yu; Todd Yun; and Haodian Zhang.

Those named to the Dean’s List are: Paula Acero; Suoad Alamood; Fajer R A Alkandari; Makaylyn Alley; Kayla Anderson; Caitlynn Ashe; Jacob Baker; David Baronian; Amanda Belcher; Grace Ellen Belcher; Whitney Belcher; Karri Bentley; Thomas Bewick; Casey Bishop; Julian Black; Ethan Bowman; Dakota Broughman; Cierra Butler; James Byrne; Tyler Catron; Molly Close; Henry Coddington; Conner Compton; Abigail Conner; Catherine Conner; Logan Cooper; Abigail Cox; Sidney Cox; James Cox; Andrew Dalton; Caitlin Davis; Beverly Davis; Konner Deeds; Madison Diamond; Shannon DiPietro; Jack Duke; Zachary Durham; David Eads; Hunter Echols; Payton Fallen; Victoria Fisk; Christopher Fowler; Breanne Fowlkes; Zachary Fox; Stephanie Frazier; Olivia Gardner; Kristin Gardner; Jack Graves; Elizabeth Griggs; Emma Hale; Kayleigh Hale; Shannan Hall; Rebecca Hare; Mackenzie Harmon; Brady Harris; William Hensley; Tabatha Hicks; Haley Howard; Jonathan Howlett; Emily Hudgins; Vincent James-Deramo; Samuel Jardine; Travis Jarrells; Noah Jones; Jeffrey Kamal; Joseph Kamienski; Stephanie Kapllani; Joseph Kast; Joshua Kast; Ceanna Kawase; Alexis Kelly; Samuel Kennedy; Seth Kilmer; Tae Kim; Caleb Kirtner; Holly Landreth; Maggie Lawson; Mackenzie Lewis; Haoji Li; Haodong Li; Cristian Londono Rubio; Madison Lucas; Christopher Mabry; Mena Allah Mahmoud Hassan Orabi; Connor Martin; Andrea Martin; Marty Martin; Abby Maxwell; Dustin Mazza; Shane McClafferty; Gabriel Medley; James Menapace; Cody Moore; Stephen Morrow; Madeline Muldoon; Neslie Murillo; Aidan Murphy; Madison Muse; Madeline Nelson; Evan Newton; BreAnne Oja; Haley Orr; Sareh Ostadhosseinkhayyat; Anthony Oughton; Lindsey Pendleton; Nathaniel Perkins; Peter Poth; Rachel Powell; Christian Ramirez; Henry Redden; Remington Reece; Neil Reisinger; Zuriel Robinson; Chastity Royal; Christopher Sargent; Hannah Saville; Teressa Schultz; Carmon Shelton; Tiffany Simpkins; Nathaniel Simpkins; Justin Smith; Madison Smith; Jazlyn Smoot; Laira Splinter; Jocelyn Stoner; Guillermo Suarez; Shelley Summers; Erin Summy; Weiqian Tang; Cloe Taylor; Layla Thomas; Bryce Thompson; Seth Thompson; Hali Thorne; Austin Tuggle; Stephanie Turnbell; Erin Turner; Abby Turner; Logan Underwood; Ayden Walker; Jackson Waters; Stephanie Watson; Sarah Weatherspoon; Owen Weikel; Zamora White; Mariah White; Brady Whitehead; Chunqiu Xia; and Kelsey Young.

Written by: Editor on June 25, 2020.

