636 NRCC students named to fall 2019 President’s and Dean’s Lists

In recognition of their academic excellence during the fall 2019 semester, 636 New River Community College students have been placed on the President’s List and Dean’s List.

To be placed on the President’s List, a student must have taken 12 college-level semester hours or more, attained a grade point average of 3.5 for any one semester, and earned a minimum of 20 semester hours at NRCC.

Dean’s List requirements include 12 college-level semester hours of credit or more and a grade point average of 3.2 for any one semester.

Those named to the President’s List are: Charles Aardema, Arbi Abazi, Anna Addison, Raaj Aggarwal, Mahmoud Ahmed, Destiny Akers, Arianna Akers, Jacob Akers, Christopher Albert, Ammar Alkharusi, Sarah Allen, Hanna Allen, Andrew Alston, Hannah Altizer, Birch Ambrose, Jessica Amos, Amanda Anderson, Evan Anderson, Sebastian Anuario, Dylan Armes, Benjamin Arnett, Caitlynn Ashe, Coleman Ashworth, Grace Atallah, Kyung Eun Bae, Carter Bailey, Grace Bailey, Asher Bailey, Jesus Banuelos-Haro, Ramiro Banuelos-Haro, Melany Barocio, Thomas Baugher, David Bears, Katelin Beasley, Amy Beecher, Crystal Bishop, Destiny Bishop, Alicia Blackburn, Sarah Blackburn, Kayla Blevins, Heather Boardwine, Abbigail Bond, Hailey Bonds, Talon Booth, Noah Bower, Laura Breeding, Ronald Breedlove, Chandler Brennan, Dayton Brown, Amity Brown, Stephen Brumfield, Stephanie Buckland, Jackson Bulls, Cesar Burdisso, Isabella Burgoyne, Danielle Burrows, Jacob Caldwell, Bowen Callaway, Trevor Carmack, Hannah Carr, Bryan Caswell, Jacob Caudell, Michael Chamizo, Zeying Chang, Juyeon Choi, Jessica Chrisley, Solace Church, Jessica Church, Emily Clark, Michael Clark, Brandi Clemons, Kennedy Clinger, John Collins, Vivian Collins, Aiden Connelly, Mason Conner, Shellie Cook, Chad Cordle, Jocelyn Cox, Courtney Cox, Brandon Curtis, Nicholas Czar, Elana Dao, Jacob Davis, Grant Davis, Konner Deeds, Aidan Deighan, Emilee Dennis, Samuel Dent, Mandalay Derden, Grayson Deu, Isaak Dickenson, Duy Dinh, Hannah Dishner, Adam Downs, Connor Duncan, Micah Duncan, Zachary Durham, Sarah Dye, Rachel East, Schyler Elliott, Sarah Elmasry, Caitlyn Epperly, Harmony Epperly, Taylor Estep, Kayla Evans, Jeremy Evans, Landon Farmer, Astrid Fisher, Kellie Flinchum, Kimberly Ford, Breanne Fowlkes, Tyler Frazier, Robert Fread, Austin Gallimore, Breanna Gee, Anthony Giannecchini, Westley Godbey, Kayleigh Gordon, Aurora Greene, Veronica Greene, Connor Hale, Shannan Hall, Zhaocheng Han, Haley Hansen, Hunter Hansen, Brielle Harrell, Cassidy Harris, Kendall Harris, Caleb Hatcher, Darrell Haymore, Brooks Haynie, Jude Henderson, Keagan Henegar, Ridge Henley, Benjamin Herron, Madison Hinton, Austin Hite, Katherine Holder, Sarra Hopkins, Vicki Horn, Johnathan Housel, Wayne Hubbard, Victoria Huff, Ethan Hughes, Gregory Hypes, Rowan Jennings, Quinne Jimenez, Michael Johnson, Allison Jones, Miriam Jones, Seth Jones, Michael Jones, Gage Jordan, Morgan Judd, Joseph Kast, Joshua Kast, Madison Keaton, Lucas Keighton, Amber Keith, Austin Kemp, Jacob Kennett, Jaiden Kent, Jonathan Kesling, Ameer Khayat, Thomas Kirk, Caleb Kirtner, Jessica Kniskern, Kevin Kuang, Alea Lacoste, Quentin LaFon, Lyndsay LaLonde, Faith Lamberth, Taylor Lancaster, Jacey Lancaster, Anthony Lawrence, Keary Lawson, Austin Lincoln, Cole Lindsey, Matthew Linkous, Tyrique Lowery, Corey Ludwig, Caleb Manuel, Jacob Marks, Michaela Martin, Carleigh Martin, Jessica Martin, Cheyenne Martin, Shane McClafferty, Zachary McCumsey, Courtney McDaniel, Dominique McKinnon, Charles McKnight, Stephen McNabb, Jaira McNair, Ryan McPeak, Emily Meade, Stephanie Meeks, Stephanie Anne Mendoza, Kerrie Miller, Ashley Mills, Jalen Mink, Austin Minnick, Charles Mitchem, Kalid Mohammed, Thomas Moughton, Jacob Moye, Kara Mullins, Destiny Nester, Kevin Nguyen, Claire Nichols, Emily O’Dell, Carolyn Ogle, Berkeley Oglesby, Uchechi Okoronkwo, Erick Oliva, Kimberly Owens, McKenzie Pappas, Nathanael Parker, Deanna Parton, Louisa Paulson, Michael Pennington, Kamden Phillips, Leann Phillips, Mason Pike, Peter Poth, Amanda Powers, Joseph Pratt, Amara Price, Jayme Price, Skyler Prosser, Alyson Quesenberry, Skyler Radford-Price, Emily Rakes, Morgan Ralph, Benjamin Reynolds, Emilee Reynolds, Tyler Riffe, Micah Riley, Elijah Riley, Tessen Ritchey, Dana Roberts, Evan Robins, Jessica Roop, Taylor Rudisill, Eric Sabath, Sarah Sadler, Emily Salyers, Hanna Santolla, Abigail Sargent, Whitney Saul, Hugh Scarpa-Friedman, Ivy Schafer, Bethany Scott, Mark Seabolt, Daniel Seay, Malik Shabazz-Manns, Nadine Shannon, Alexis Shelor, Carmon Shelton, Rhea Shepherd, Tara Shorafa, Autumn Shortridge, Gretchen Showalter, Hunter Shrewsbury, Rachel Simmerman, Carlie Simmers, Mason Slomka, Caitlin Slusher, Alyssa Smith, Mira Smith, Morgan Smith, Heather Snider, Paul Southern, Adam Sowder, Wesley Spence, Adam Spencer, Tamia Spraggins, Hunter Stallard, Kaitlyn Stephens, Matthew Stuart, Zachary Stump, Daxton Sutherland, John Taft, Zoe Tapp, Matthew Taylor, Jaci Thomas, Hayley Thompson, Christian Tiller, Alane Tiller, Rosie Tomiak, Agnes Toth, Nathaniel Tuck III, Kaylee Tucker, Bridget Tuosto, Travis Tyree, Morgan Underwood, Germaine Valentine, Jodie Vaughn, Taylor Vaughn, Evan Vickers, Katherine Viers, Austin Vo, Tyler Voss, Hailey Wade, Kyle Walker, Brandon Wall, Changyu Wan, Michael Ward, Emily Ward, Josh Wassum, Jackson Waters, Cole Webb, Erika Webb, Amber Weeks, Cristina Westmoreland, Virginia Wheeler, Brady Whitehead, Drake Wickham, Nathan Wieczorek, Lane Wilkins, Noah Willis, Hazel Wines, Michael Wojdak, Taylor Wood, Emily Woodring, Courtney Woods, Kenneth Woods, Virginia Worrell, Kinsey Worrell, Chunqiu Xia, Presley Yates, Coleton Yopp, Brooke Young and Chuyao Yu.

Those named to the Dean’s List are: Sarah Abraham, Paula Acero, Allison Adams, Kacie Adams, Jacob Adkins, Alaina Akers, Fajer R A Alkandari, Makaylyn Alley, Colton Alley, Abdulrahman Alsharif, Halee Altizer, Justin Arnold, Parker Arnold, Alexander Avelar, Carrington Averett, Mason Baber, Joseph Baisden, Natalie Baker, Nathan Baldwin, William Barker, Patrick Basile, Joseph Bears, Bryan Beckner, Kasey Belcher, Breanna Bentley, Adam Bishop, Ashley Bishop, Annika Blankemeyer, Graison Blankenship, Hailey Blankenship, Jacob Blankenship, Tristan Bowden, David Bower, Samantha Branscome, David Bratton, Samuel Breedlove, Nathaniel Broaddus, Ramsey Brown, Haleigh Brown, Gabrielle Buehrer, Nicholas Bundren, Grace Burke, Sean Burnett, Sydney Burton, Bailey Campbell, Caden Canaday, Serenah Canterbury, Christine Cardullo Munoz, Sydney Carneal, Bailey Carpenter, Paul Casanave, Tyler Catron, Johannah Caudill, Courtnie Caudle, Sean Chase, Michael Chen, Kate Childers, Patrick Christian, Evan Clark, Cailyn Clements, Courtney Cline, Eric Coalson, Nathaniel Coburn, Abagail Coe, Emily Coe, Thomas Coffey, Andrea Cohen, Hunter Cole, Madison Coleman, Katelyn Collett, Taylor Conley, Blake Conner, Makayla Conner, Emma Cook, Logan Cooper, Leah Copeland, Abigail Cox, Elizabeth Cox, Cayleigh Craft, Andrew Cravey, Chloe Crawford, Tarah Crowder, Rachael Cullop, Kameran Currie, Brian Currin, DruAna Dalton, Kimberly Davidson, Justin Davis, Thomas Deverin, Noah Devine, Brady Dillion, Brett Dodak, Lily Dowd, Alaina Dowdy, Dalton Duncan, Mykayla Eanes, Abigail Ebel, Michael Edwards, Fredric Eichelman, Taylor Farmer, Marselino Fawzy, Norman Ferguson, Baylee Ferrell, Hosannah Fisher, Victoria Fisk, David Fox, Robert Freeman, Mostafa Gaafar, Jeremiah Ganoe, Jonathan Gardner, Olivia Geisler, Hiley Godbey, Jentzen Gore, Alexis Graham, Ryan Gray, Garrett Green, Grace Greenwood, Dillon Groseclose, Nathan Hager, Emma Hale, Danielle Hall, Mason Hall, Tristan Hall, Kaylie Hampton, Timothy Hancock, Keaton Hansen, Jacob Harding, Joseph Harding, Brandon Harless, Madison Harris, Benjamin Hart, Cassandra Hash, Katie Haubner, August Hawel, James Helton, Emma Hendrix, Dallen Hensel, Rajia Hikal, Bailey Hill, Daniel Hill, Amy Hodges, Roman Hoffmann, Tanner Holland, Michele Holt, Quentin Horn, Lauren Howard, Jesse Hudnall, Rachel Hudson, Ian Hughes, Ella Hyduke, Jolie Ingram, Samuel Jardine, Seth Johnson, Kayleigh Johnson, Ben Johnson, Kendra Johnston, Stephanie Kapllani, Samantha Keith, Joshua Keller, Merna Khamis, Bryan Kim, Olivia Kraft, Samantha Lambert, Oliver Lavery, Joshua Lavrinovich, Megan Layne, Stephanie Lee, Jeremy Leichner, Alexis Lewis, Madison Lilly, Daniel Longoria, James Love, Ian Lowe, Kobe Lowery, Madison Lucas, Ruth Martin, Brendan McCauley, Laura McDonald, Thomas McElroy, Abbigayle McGuyer, Layton McPeak, Grant Meadows, Daniel Meadows, Grace Mecimore, Gabriel Medley, Nathaniel Meredith, Jackson Miller, Joseph Minton, Piper Moore, Braedan Moore, Henry Moyers, Hailey Muchler, Jacob Mullins, Matthew Myers, William Myers, Sherok Neamaalla, Melynda Nguyen, Tai Nunez, Bhavya Patel, Carter Patrick, Micah Payne, Taylor Peck, Lindsey Pendleton, Haley Perdue, Reagan Perdue, Abigail Peyton, Addison Pike, Tyler Potter, Claudia Potts, Eric Pratt, Noah Provenzano, Nicholas Prybyla, William Pulliam, Michael Rafferty, Bryson Rasmussen, Joseph Rasschaert, Jonathan Ratcliff, Chandler Ratcliffe, Anthony Raymond, Ashlee Reed, Justin Repass, Russel Richardson, Ranya Ridha, Ashlynn Roberts, Brandon Rollins, William Rosche, Emily Rosenfeld, Grace Sale, Steffy Sam, Matthew Saufley, Stephen Saxe, Kayla Scott, John Scott, Caleb Semones, Matthew Sharpe, Jack Shook, Blake Short, Trevor Simpkins, Hailey Simpson, Brook Smith, Megan Smith, Sarah Smith, Vanessa Smith, Vincent Snell, Jonathan Snider, Paige Spade, Jamie Spangler, Mason Sproule, Chloe St. Clair, Lindsey Stables, Dawn Stanger, Kennedy Stump, Shelley Summers, Alex Swafford, Nazia Tabassum, Ryan Talley-Pozeg, Chiyomi Tanaka, Brandy Taylor, Mason Terry, Kaleb Thomas, Andrew Thompson, Karter Tripp, Stephanie Turnbell, Garrett Turner, Emily Tyo-Barrera, Blake Underwood, Andre Vaca, Maichal Valentine, Jessica Valero, Kenneth Vaughan, Lianne Veggeberg, Carlos Villena, Josie Wade, Aaron Walker, John Wallace, Hanna Walson, Mark Walton, Zachary Waugh, Jacob Weaver, Maggie Webb, Parker Wertz, Hannah Westbrook, Gavin Wheatley, Melody Whitaker, Jordan White, Chloe Widdoes, Faith Williams, Shuler Williams, Rosemary Wnorowski, Kyle Wolfe, Kaitie Woods, Grace Woodward, Lindsey Work, Nicholas Worley, Tyler Worrell, Karli Worrell, Amber Wrenn, Yuheng Yan, Rebekah Young, Todd Yun and Julia Zebrowski.

Written by: Editor on February 14, 2020.

