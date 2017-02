Conference 24 indoor track and field championship results

The following is a list of results for Pulaski County athletes at the recent Conference 24 indoor track and field championship meet.

BOYS

Hunter Thomas

1 in 55 meter 6.63

7 in long jump 19’ 4”

Caleb Bishop

1 in shot put 46’ 7”

Dontay Brown

7 in 55 meter 6.96

2 in 55 meter hurdles 8.29

2 in long jump 10’ 6.25”

7 in triple jump 37’ 2.5”

RJ Blevins

6 in 300 meter 38.09

4 in 500 meter 1:09.86

DJ Gathers

3 in shot put 44’ 1”

Nathan Eldridge

9 in 300 meter 38.75

5 in 500 meter 1:10.03

Jake Winesett

1 in 1000 meter 2:48.87

2 in 1600 meter 4:42.78

Shaun King

2 in 1000 meter 2:52.16

7 in 1600 meter 4:53.82

Ryan Smith

4 in 1000 meter 2:52.56

8 in 1600 meter 4:58.68

Brody Fields

6 in shot put 40’ 7”

Noah Whitlow

5 in 1600 meter 4:50.01

3 in 3200 meter 10:49.89

Sam Nall

6 in 1600 meter 4:52.54

2 in 3200 meter 10:49.53

Garrett Smith

10 in 1600 meter 5:01.51

4 in 3200 meter 11:03.35

Brendan Guthrie

5 in 3200 meter 11:04.28

Jonathan Minnick

9 in shot put 28’ 8”

James Guthrie

8 in 3200 meter 11:13.88

Cade Compton

10 in 3200 meter 11:19.77

Levi Gray

4 in 55 meter hurdles 9.14

2 in high jump 5’ 6”

3 in triple jump 40’ 0.5”

Jared Niemen

4 in high jump 5’ 4”

Ryan Smith

6 in triple jump 38’ 5.5”

Relays

4 in 4 x 200 meter (Jaceri Eaves, Gray, Breon Hopkins, Daemon Williams)

2 in 4 x 400 meter (King, Blevins, R. Smith, Eldridge)

5 in 4 x 800 meter (Compton, Trey Brubaker, Austin Hall, Jacob Friend)

GIRLS

Carrie Smith

3 in 55 meter 7.44

3 in 55 meter hurdles 10.01

4 in 300 meter 44.58

7 in high jump 13’ 3.25”

2 in triple jump 33’ 6.25”

8 in shot put 23’ 6.5”

Shanece Lewis

4 in 55 meter 7.78

3 in 300 meter 44.34

10 in 55 meter hurdles 10.85

Grace Boone

1 in 300 meter 43.01

1 in 500 meter 1:18.60

1 in 1000 meter 3:17.50

Konner Deeds

7 in 500 meter 1:30.12

Hailey Simpson

10 in 1000 meter 3:58.28

Betsy Nall

2 in 1600 meter 5:26.74

2 in 3200 meter 11:45.62

Mikayla Cox

7 in 1600 meter 6:54.04

Ashlyn Anderson

5 in 55 meter hurdles 10:45

Hannah Bopp

6 in 55 meter hurdles 10.56

Essence McCloud

9 in 55 meter hurdles 10.73

6 in Long Jump 13’ 5.25”

7 in triple jump 27’ 0.5”

Savannah Willis

6 in shot put 24’ 11.5”

Relays

4 in 4 x 200 meter (Anderson, Bopp, McCloud, Tamia Spraggins)

3 in 4 x 400 meter relay (Anderson, Meagan Cox, Deeds, Spraggins)

2 in 4 x 800 meter relay (Simpson, Meagan Cox, Katelyn Fox, Emily Southern)

TEAM SCORES

GIRLS

1-William Fleming 109

2-Salem 105

3-Pulaski County 103

4-William Byrd 82

5-Bassett 12

BOYS

1-William Fleming 140

2-Pulaski County 139

3-William Byrd 109

4-Salem 34

5-Bassett 16

